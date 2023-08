Fuoco vicino alle case, sgomberate alcune famiglie a Ceriana

Alcune decine di persone sono state sgomberate nella notte a Ceriana, soprattutto nella zona di strada dell'Olmo, dove il fuoco del vasto incendio boschivo divampato l'altra sera a Verezzo di Saremo, è scollinato.

Una situazione di terrore per molte famiglie che si sono trovate col fuoco sotto casa. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, che hanno dovuto richiamare personale a riposo e che hanno lavorato col supporto di una colonna mobile da Genova, oltre che dei volontari delle squadre antincendio.

Al momento non si registrano feriti né abitazioni distrutte.

Meno disastroso, invece, è l'incendio di Taggia, che malgrado sia ancora attivo non sembra minacciare il centro abitato.





