Stalker seriale denunciato a Portofino,nel 2020 arrestato a Roma

Uno stalker seriale è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure dopo un'indagine lampo. L'uomo, un 27enne originario della provincia di Lecce, perseguitava una 22enne italiana che da poco era stata assunta in un rinomato ristorante di Portofino.

Il 27enne era arrivato a farsi assumere come cameriere in un locale del famoso borgo attiguo a quello in cui lavora la ragazza. In questo modo poteva sfruttare la vicinanza per mettere in atto, come hanno spiegato i carabinieri "una costante e asfissiante azione di controllo sulla giovane donna, oggetto di reiterate molestie, innumerevoli contatti telefonici, continui tentativi di avvicinamento, anche indiretti".

Un comportamento che ha portato la ragazza a soffrire di un "perdurante stato di ansia e di paura", tanto che la giovane aveva dovuto modificare le proprie abitudini quotidiane.

Grazie alla denuncia della donna i militari hanno avviato immediati accertamenti e in appena 24 ore hanno deferito l'uomo verso il quale è stato emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel territorio del Tigullio, con contestuale foglio di via obbligatorio.

Le indagini inoltre hanno portato alla luce altri episodi simili avvenuti nell'ultima settimana tra Portofino e Santa Margherita Ligure con giovani donne coinvolte. I Carabinieri hanno scoperto che lo stalker aveva dei precedenti specifici: nel gennaio del 2020 era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di numerose studentesse dell'università "La Sapienza" di Roma fingendosi un rinomato chef.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA