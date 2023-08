Presa a pietrate ai giardini, migliorano condizioni della donna

Migliorano le condizioni della donna di 60 anni che ieri è stata presa a pietrate da uno sconosciuto nei giardini V Maggio a Struppa. La donna è stata portata all'ospedale San Martino dove in serata è stata risvegliata dal coma e sottoposta ad altri controlli.

Nelle prossime ore verrà ritrasferita al Galliera, dove era arrivata subito dopo l'aggressione, per proseguire l'osservazione del trauma cranico. Intanto gli agenti delle volanti hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio l'aggressore , Luca Iacobelli, senza fissa dimora di 34 anni.

L'uomo ha aggredito la vittima senza alcun motivo colpendola ripetutamente con una grossa pietra. Alcuni residenti sono stati attirati dalle urla della donna. Un passate ha messo in fuga l'aggressore ma lo ha ripreso con il telefonino. Grazie a quelle immagini Iacobelli è stato trovato subito dopo a un centinaio di metri di distanza dai giardinetti.



