Omicidio S. Margherita, domani sarà interrogato l'aggressore

Si svolgerà domani da remoto l'interrogatorio di Sergio Frisinghelli che nella serata di sabato ha accoltellato a morte il vicino di casa Alessio Grana.

La scelta dell'interrogatorio in collegamento audio video dal carcere di Marassi è legata al fatto che l'imputato possa aver contratto il Covid, per questo il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà porrà domande on line.

Da sciogliere il dubbio della legittima difesa in quanto i due fendenti mortali sono stati assestati con un coltello da caccia sul pianerottolo e non all'interno dell'abitazione.

Intanto gli inquirenti hanno accertato che nella casa di Sergio Frisinghelli al momento della lite non erano presenti né la ex moglie né la figlia.



