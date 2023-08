Nuove emergenze incendi nel ponente ligure

Un nuovo fronte emergenziale per gli incendi si è aperto nel primo pomeriggio nel Comune di Badalucco, mentre c'è stata una forte ripresa del rogo boschivo in località Verezzo, nel Comune di Sanremo. Lo annuncia la Regione Liguria spiegando che due elicotteri regionali sono stati" pertanto spostati nuovamente a Verezzo, supportati da un canadair, mentre su Badalucco oltre alle squadre di vigili del fuoco e Protezione Civile già operative si attende un terzo canadair".

"Quest'ultimo fronte interessa la località Cave di San Giorgio, nei pressi della strada provinciale 548 tra i Comuni di Badalucco e Taggia. Al momento non sono coinvolte abitazioni" ma è stata parzialmente chiusa in via precauzionale la strada provinciale".

Regione Liguria è in costante contatto con i referenti sul posto e i sindaci del territorio per monitorare la situazione in una giornata particolarmente drammatica per i boschi del Ponente ligure. Le operazioni con i mezzi aerei proseguiranno finché ci sarà sarà luce per intervenire in sicurezza.



