Motociclista muore a Spezia in una galleria della Variante

Un motociclista di 55 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nella galleria Marinasco lungo la strada Variante della Spezia. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia locale della Spezia. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto.

Sul posto sono arrivati medici, infermieri del 118 l'ambulanza della Misericordia di Pitelli ma stando a quanto riferito per il motociclista era ormai troppo tardi. La statale è provvisoriamente chiusa al traffico.



