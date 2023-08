Bruciano le alture di Verezzo a Sanremo, in azione l'elicottero

Un vasto incendio boschivo è in corso da ieri sera sulle alture di Verezzo, nell'entroterra di Sanremo. Il fronte sarebbe di oltre trecento metri.

Le fiamme hanno interessato una zona impervia impossibile da raggiungere con i mezzi di soccorso terrestri ed è stato necessario attendere la mattinata per richiedere l'intervento dell'unità aerea. Verso le 7, è entrato in servizio un elicottero e sono intervenuti anche due Canadair.

I vigili del fuoco hanno presidiato la zona tutta la notte, per intervenire nel caso in cui le fiamme si fossero avvicinate troppo alle abitazioni.



