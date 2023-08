Vasto incendio su alture Savona, attivo elicottero regionale

Un incendio, pare di grandi dimensioni, è scoppiato una manciata di minuti dopo mezzogiorno, alle spalle di Zuccarello.

Le cause sono ancora sconosciute, ma numerose le chiamate giunte ai vigili del fuoco per segnalare il rogo, che ha dato origine ad una densa coltre di fumo.

Sul posto si stanno recando diverse squadre dei vigili del fuoco e di volontari dell'Antincendio Boschivo. L'incendio, divampato in zona impervia, non sembrerebbe minacciare abitazioni, almeno per ora.

Purtroppo le fiamme si stanno propagando velocemente sospinte anche dal vento. Sul posto è arrivato anche l'elicottero regionale, che ha iniziato i lanci per cercare



Riproduzione riservata © Copyright ANSA