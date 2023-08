Torna a Portofino 'Abrasileirados', una notte Jazz&Saudade

Torna mercoledì alle 21 per il quarto anno consecutivo l'ormai tradizionale, appuntamento musicale della band Jazz & Saudade Experience sotto le stelle nella storica 'Piazzetta' di Portofino. "Abrasileirados", nuovo progetto musicale tutto verdeoro organizzato da Limelight Eventi Management per il Comune di Portofino, propone la grande musica poetica brasileira della band Jazz&Saudade Experience, consolidata formazione di artisti nata attorno alle ricerche condotte dalla cantante Alessandra Cabella nell'ambito musicale lusofono.

Il progetto riunisce affermati strumentisti attorno a Cabella e ai suoi studi del contesto musicale di lingua portoghese, caratterizzati dall'approccio filologico che trae dalla professione principale di storico dell'arte presso il Ministero della Cultura. In duo col contrabbassista Fabrizio Ciacchella vengono curati gli arrangiamenti ispirati alla pura "brasilianitudine", con l'intento di accompagnare l'ascoltatore in un percorso ideale alle radici della musica popolare brasiliana. Il concerto riprende spunti e suggestioni anche del loro recente viaggio di studio e approfondimento culturale in Brasile.

Completano la band tre affermati musicisti di jazz con un debole per il samba e la bossa nova: la guest star Claudio Capurro, sassofonista di grandissimo talento ed esperienza, l'estroso e appassionato chitarrista Gioele Mazza, l'eccezionale contrabbassista Fabrizio Ciacchella e il versatile e fantasioso batterista Folco Fedele.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA