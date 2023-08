Spacciavano nei boschi dello Spezzino, due arresti

Avevano scelto i boschi di località Bergassana, nel comune di Sesta Godano (Spezia) per potere spacciare lontano da occhi indiscreti. Ma l'attività è stata notata da alcuni residenti che hanno avvisato i carabinieri. Dopo alcuni appostamenti i militari sabato notte hanno individuato e arrestato due uomini di origini marocchine residenti a Massa Carrara.

Un pattuglia ha intercettato una Renault con a bordo due uomini. I due hanno provato a scappare e dopo un inseguimento i carabinieri di Sesta Godano e Borghetto Vara sono riusciti a bloccarli. Nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati un etto di hashish, 40 grammi di cocaina e otto grammi di eroina, oltre a tremila euro in contanti. A bordo dell'autovettura i due avevano anche tutto il necessario per l'attività di spaccio nel bosco: coltelli, nastri di cellophane, un bilancino elettronico e un gruppo elettrogeno artigianale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA