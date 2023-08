Sampdoria, arriva il difensore Facundo Gonzalez dalla Juve

Colpo importante per la Sampdoria che accoglie il difensore dell'Uruguay Facundo Gonzalez prelevato in prestito dalla Juve che lo aveva acquistato nelle scorse settimane a titolo definitivo dal Valencia. Con la Nazionale del suo Paese ha vinto di recente il mondiale Under 20. E' già arrivato a Genova e domani sosterrà le visite mediche. E' un gigante difensivo con i suoi 193 centimetri di altezza, è mancino e con la sua Nazionale ha giocato centrale di sinistra nella difesa a quattro.

E nello stesso tempo in blucerchiato arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Empoli lo sloveno Petar Stojanović, jolly in grado di ricoprire ruoli difensivi ma anche a centrocampo. Percorso inverso lo farà invece l'esterno destro difensivo Bartosz Bereszyński che giocherà con la maglia della squadra toscana, anche in questo caso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto ha rinnovato fino al 2028 il centrocampista Fabio Depaoli che finora ha collezionato 44 presenze con la casacca blucerchiata.



