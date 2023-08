Piede amputato in incidente, ex portiere tesserato nuova squadra

Il mondo del calcio non è solo agonismo ma anche amicizia e solidarietà. A dimostrazione di questi valori la notizia che Nicolò Ghirlanda, che è stato promessa del calcio dilettantistico, nonostante il terribile incidente stradale che gli è costato l'amputazione di un piede sarà comunque tesserato dalla Cogornese squadra che milita in prima categoria. Il giovane portiere che aveva disputato lo scorso campionato con la compagine del Lavagna 2.0, avrebbe dovuto passare alla Cogornese ma il destino ha voluto prima l'urto della sua moto in via Moggia a Lavagna e poi dopo giorni di rianimazione al San Martino di Genova l'amputazione dell'arto.

L' idea di coinvolgerlo comunque nel prossimo campionato è venuta a Luca Pinasco dirigente della Cogornese e subito accolta con entusiasmo dalla società e dalla rosa di giocatori. "A pieno titolo 'Ghirgo' (questo il soprannome di Ghirlanda, ndr) sarà uno di noi - spiega Luca Pinasco- farà parte della squadra e sicuramente diventerà il simbolo della sportività. Da parte sua Nicolò si sta riprendendo velocemente e seguirà da una parte la sua nuova squadra e dall' altra il lungo percorso di riabilitazione che lo riporterà se non a difendere la porta in campo a dare forza e coraggio a quanti come lui hanno dovuto lottare per continuare la vita di tutti i giorni"



