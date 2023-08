Malore fatale in acqua, muore anziano in corso Italia

Malore fatale in acqua per un uomo di 77 anni morto mentre faceva il bagno a Punta Vagno, all'inizio di corso Italia. A notare l'anziano sono stati alcuni bagnanti, che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Bianca genovese e l'automedica del 118. Nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è morto sulla spiaggia. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno ricostruito quanto successo: l'uomo, che cercava refrigerio dal caldo torrido, ha avuto un malore mentre nuotava.

E a Varazze un turista lombardo è stato stroncato da un malore appena entrato in acqua nei pressi della spiaggia libera vicino al molo di Santa Caterina. Due bagnini dei bagni San Domenico si sono tuffati subito e anche un assistente ei bagni Ferro si è attivato. Sul posto sono arrivati il personale medico del 118 la guardia costiera e la polizia locale.



