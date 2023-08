In 20 mila all'Estate spezzina di piazza Europa

Ventimila spettatori hanno partecipato ai 26 eventi dell'estate spezzina organizzati in piazza Europa, che si sono svolti dall'8 luglio al 19 agosto. Un cartellone di artisti di livello nazionale e internazionale, che ha spaziato dal teatro, al jazz, alla musica italiana. I concerti dal vivo hanno avuto come protagonisti cantanti di rilievo della scena nazionale quali Emis Killa, Gianni Morandi, Cristina D'Avena con i Gem Boy, gIANMARIA e Daniele Silvestri.

La 55^ edizione del festival internazionale del Jazz ha permesso a spezzini e turisti di ascoltare dal vivo Stanley Clarke, The Manhattan Transfer, Earth, Wind and Fire Experience, Doctor 3, Al di Meola. La Spezia Estate Festival ha portato sul palco di piazza Europa anche attori comici, musicisti e narratori: Stefano Massini e Luca Barbarossa, Roberto Mercadini, Debora Villa, Massimo Cotto, Drusilla Foer, Andrea Pennacchi, Simone Cristicchi, Antonio Cornacchione, Valerio Aprea, Rocco Papaleo e Stefano Fresi.

"Un trionfo mai visto alla Spezia - ha detto il sindaco Peracchini -, che rende l'estate spezzina di quest'anno la più importante di sempre. Il pubblico ha avuto l'opportunità di divertirsi, godere di esibizioni musicali di elevato spessore artistico e fruire di spettacoli di attori comici e narratori.

Il programma è stato realizzato con l'intento di coinvolgere un pubblico di tutte le fasce d'età e appassionati di differenti generi teatrali o musicali".



