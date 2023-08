Entrano in casa disabitata, la distruggono e tentato furto

Entrano in un appartamento del centro di Savona in quel momento disabitato, ci bivaccano per alcune ore e, dopo avere distrutto i mobili, tentato di rubare quello che possono. Ad accorgersi del trambusto alcuni residenti che hanno chiamato i carabinieri del nucleo radiomobile. In manette sono finiti due giovani stranieri con l'accusa di danneggiamento e tentato furto.

I militari hanno circondato la casa bloccando tutte le vie di fuga e dopo sono entrati nell'abitazione, sorprendendo i due che sono stati fermati ed accompagnati in caserma. Nel corso della perquisizione gli è stata trovata una modica quantità di hashish. Al termine degli accertamenti i due, un albanese e un ucraino entrambi di 26 anni, sono stati arrestati.



