Cavalla scivolata nel canalone salvata da Vvf con l'elicottero

Una cavalla scivolata in un canalone per il cedimento del terreno su un sentiero tra Montegrosso Pian Latte e le cascate dell'Arroscia, nell'entroterra di Imperia, è stata recuperata oggi dai vigili del fuoco, che hanno dovuto richiedere l'intervento di un elicottero per portarla su. Sul posto sono intervenuti anche un veterinario e l'Asl i quali hanno verificato che l'animale di nome Dafne era in buone condizioni di salute. Sono state così avviate le procedure per il trasporto. La squadra a terra ha dovuto preparare la zona per il recupero tagliando le piante della fitta vegetazione attorno al luogo dell'incidente. A causa della mancata disponibilità di elicotteri in Liguria e in Piemonte per interventi di soccorso tecnico urgente, il trasporto è stato rimandato a questa mattina con il reparto volo di Torino. La cavalla è stata trasportata al campo sportivo di Montegrosso Pian Latte, dove i proprietari risiedono, per gli accertamenti del veterinario, il quale l'aveva già visitata ieri sul luogo dell'incidente. Alle 13.30 circa la cavalla si è rialzata sulle proprie zampe e ora può rientrare nella sua abituale dimora per il recupero fisico.



