Caldo, livello 'rosso' a Genova, condizioni elevate di rischio

La Protezione civile del Comune di Genova comunica che il ministero della Salute ha emanato un avviso per ondata di calore nella città di Genova. L'avviso è stato emesso per le giornate di martedì 22 e mercoledì 23 agosto, il livello è rosso e comporta condizioni elevate di rischio persistenti, temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani, bambini e persone con malattie croniche.

Il Comune di Genova raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l'esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Il Comune di Genova, attraverso gli ambiti territoriali sociali, continua il servizio dei "custodi sociali", coordinati dalla Cooperativa Televita Agapè, che assicureranno il monitoraggio e la tutela delle situazioni in carico per l'adozione di tutte le misure possibili da parte degli ambiti territoriali. Il Comune rende noto che sono disponibili diversi centri sociali per le persone di età superiore ai 55 anni. È possibile trovare ambienti climatizzati o ventilati in alcune biblioteche del sistema bibliotecario urbano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA