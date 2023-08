Sampdoria, buona la prima. La Gumina e Depaoli a segno

Buona la prima per la Sampdoria impegnata al Liberati con la Ternana: finisce 2-1 per i blucerchiati, autrice di una buona prova che consente di portare a casa i primi 3 punti stagionali.

Samp passa subito in vantaggio con La Gumina su rigore al 5' del pt e bravi i blucerchiati a mantenerlo, nonostante la pressione della Ternana, per poi trovare anche il gol del raddoppio con Depaoli a dieci minuti dal termine del match.

Sofferenza nel finale per la rete di Di Stefano, gol nato in maniera piuttosto rocambolesca, ma la squadra di Pirlo ha saputo gestire e addormentare il match trascinandolo al termine.





