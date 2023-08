Fiorentina super, Genoa travolto con un poker

Avvio choc per il Genoa che al ritorno in serie A crolla in casa contro la Fiorentina che domina e vince 4-1 al termine di una gara mai in discussione. Ai viola di Italiano già in forma, bastano infatti cinque minuti per portarsi in vantaggio con capitan Biraghi, dieci per raddoppiare con Bonaventura e nel finale di tempo raggiungere quota 3 con Gonzalez. Nella ripresa Mandragora e Biraschi per i padroni di casa fissano il risultato finale sull'1-4.

Per il Genoa non poteva esserci impatto peggiore all'esordio, nonostante la festa per il record di abbonati e gli oltre trentamila presenti al Ferraris, così come per Gilardino alla prima da tecnico in serie A.

Italiano invece non sbaglia una mossa e gli acquisti estivi si dimostrano da subito fondamentali come Nzola e Arthur fino a Beltran che ha esordito nella ripresa.

Gilardino, già a corto di uomini, due squalificati e tre infortunati, perde Vogliacco alla vigilia e ridisegna la difesa che è però da subito in balia del tridente viola composto da Brekalo, Nzola e Gonzalez.

Ma è di Biraghi il primo affondo, il capitano va via a sinistra, entra in area incontrastato e di destro batte Martinez. Nessuna reazione del Genoa e all'undicesimo il raddoppio degli ospiti con una conclusione di Gonzalez respinta sul palo dal portiere del Genoa e Bonaventura è il più veloce a ribadire in gol.

La Fiorentina controlla, i rossoblù accennano timidamente una reazione ma non si registra da parte dei padroni di casa nemmeno un tiro in porta in tutto il primo e anzi nel finale arriva il terzo gol viola. Merito di Gonzalez che di testa stacca tutti e batte Martinez su un angolo di Biraghi. Genoa più incisivo nella ripresa ma ogni ardore è spento subito. Bonaventura libera mandragora davanti a Martinez e il centrocampista non sbaglia siglando il poker. Due minuti però e il Genoa risponde. Sugli sviluppi di un angolo Frendrup trova il varco per liberare Biraschio che batte Terracciano.Gilardino prova a ridisegnare il Grifone passando dal 3-5-2 al 4-3-2-1 ma raccoglie solo due conclusioni, con Terracciano protagonista su un bel colpo di testa di Retegui, mentre la Fiorentina controlla e si gode anche l'esordio di Beltran e alla fine può giustamente festeggiare un successo nettissimo.

Gilardino, abbiamo toccato con mano la serie A

Una prima volta da allenatore in serie A per Gilardino che il tecnico del Genoa ricorderà a lungo. "Me la ricorderò bene purtroppo, c'è dispiacere per l'esordio con una sconfitta ma è stata una bella emozione" ha ammesso prima di analizzare la pesante sconfitta patita contro la Fiorentina. "Credo che dalle sconfitte bisogni imparare e stasera abbiamo toccato con mano cosa voglia dire essere in serie A. Abbiamo affrontato una squadra forte e sicuramente non è stato un inizio positivo. Andare sotto di due gol non è mai semplice-ha spiegato Gilardino-, soprattutto contro una squadra con giocatori di talento e di qualità. Eppure ai miei ragazzi non posso che dire 'bravi' perché hanno dato tutto. Sappiamo, io in primis, che dobbiamo fare di più per trovare soluzioni migliori a livello tattico e dobbiamo trovare una identità a questa squadra. Inoltre alcuni giocatori sono appena arrivati e altri li avrò più avanti. Ma dalla gara di questa sera si può capire molto. Ad oggi dobbiamo fare un altro tipo di campionato e questa è la realtà. Mi dispiace però per i tifosi e per uno stadio pieno e anche da parte dei ragazzi ringrazio tutti i tifosi. Avremmo voluto fare u n inizio migliore". Gilardino però guarda già avanti. "Ora dobbiamo essere bravi a voltare pagina e a tirare su la testa. Non abbiamo tempo né il modo per arrenderci e già da martedì ripartiremo. Voglio far capire ai ragazzi che battagliare sempre e non abbassare mai la testa deve diventare il nostro Dna". Un Genoa però ancora molto attivo sul mercato. " La società è alla finestra, stiamo facendo delle valutazioni proprio in base a questa partita e ci confronteremo per vedere cosa c'è da fare mercato società alla finestra stiamo facendo valutazioni in base partita di questa sera ci confronteremo e vedremo cosa ci sarà da fare".

