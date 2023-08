L'Inter ha battuto il Monza 2-0 (1-0) in un anticipo della prima giornata del campionato di Serie A. A segno due volte Lautaro Martinez (8' e 76').

Nell'altro anticipo giocato in serata la Fiorentina ha travolto il Genoa a Marassi 4-1. A segno per i viola Biraghi (5'), Bonaventura (11'), Gonzalez (40') e Mandragora (56'). Per i liguri gol di Biraschi (58').



