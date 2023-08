L'addio ad Azzurra, morta suicida. Vescovo "estrema solitudine"

Oltre cento persone, tra cui molti ultrà della Sanremese, si sono stretti nel pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Riva Ligure attorno al feretro di Azzurra Campari, la detenuta di 28 anni che si è tolta la vita l'11 agosto scorso nel carcere "Lorusso e Cotugno" di Torino.

"Ciao Azzurra, salutaci tutti", il messaggio contenuto in uno striscione srotolato dai suoi amici più stretti sul sagrato della chiesa. La messa è stata celebrata dal vescovo della diocesi di Ventimiglia e Sanremo Antonio Suetta, che nel corso della omelia ha sottolineato il dolore per l'accaduto. "Sono state circostanze di estrema solitudine e questo ci fa ancora di più soffrire - ha detto il vescovo -. Vi voglio assicurare, e lo dico con profonda partecipazione: durante il tempo del mio servizio sacerdotale ho avuto, e la ritengo una grazia, la possibilità di svolgere per cinque anni il ministero come cappellano nel carcere ed ho purtroppo avvicinato tante volte persone che drammaticamente sentivano il peso di questa solitudine". Commosso il messaggio scritto da alcuni amici di Azzurra: "Nella vita si impara che le apparenze non fanno la persona o i valori, si impara che non sempre la giustizia è data da chi ce la promette; non sempre la normalità è per tutti uguale, non sempre ciò che sembra è... Non è vero che ognuno ha quel che si merita, tante cose scontate per alcuni sono rese vere e forti da quello che ti è successo. Che il tuo messaggio arrivi forte come forte è il nostro dolore".

E' stato anche stampato e distribuito il testo di una canzone "Ohne Dich" (Senza Te) del gruppo tedesco Rammstein, che Azzurra amava tanto. Tra l'altro il 31 marzo scorso aveva postato sul proprio profilo Facebook una canzone della stessa band dal titolo quasi profetico: "Adieu".



