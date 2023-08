Incidente auto-moto a Sestri Ponente, muore giovane centauro

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi in via Merano a Sestri Ponente, a Genova. Un'auto e una motocicletta si sono scontrate in un punto della strada dove sono possibili alcune svolte, ma la dinamica è ancora tutta da accertare. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, un ragazzo di 22 anni secondo le prime informazioni raccolte dal 118. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale, oltre all'automedica e ai militi della Croce Verde. I soccorsi sono stati immediati ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.





