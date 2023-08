Il centauro morto nell'incidente di questo pomeriggio in via Merano a Sestri Ponente si chiamava Matteo Agozzino. La macchina (guidata da un uomo di 91 anni) stava svoltando per entrare nel parcheggio del supermercato Coop, svolta consentita regolarmente e la moto gli è finita addosso.

Il ragazzo ha poi sbattuto contro una seconda macchina posteggiata. Il pensionato è ora indagato per consentire gli accertamenti tecnici.



