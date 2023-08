Ferito a coltellate, fermato il presunto aggressore

La squadra mobile della questura genovese ha sottoposto a fermo di pg un cittadino italiano di 43 anni ritenuto autore dell'accoltellamento avvenuto ieri sera a Molassana. I fatti sono delle 21 di ieri sera quando un uomo di 57 anni è stato ferito con alcune coltellate all'addome vicino a un bar della zona. Il suo aggressore era scappato subito dopo.

La polizia, che ha ascoltato alcuni testimoni e visionato le immagini di videosorveglianza della zona, è riuscita in poche ore a individuare il responsabile dell'aggressore. Il ferito si trova tutt'ora al policlinico San Martino, le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo quanto ricostruito, la vittima è il titolare di un bar che doveva riscuotere 80 euro dall'aggressore per alcune consumate nel suo locale. Quando i due si sono incontrati in un altro bar della zona, il barista gli ha chiesto di saldare il debito e per tutta risposta l'uomo gli ha inferto alcune coltellate all'addome.

