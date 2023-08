Calcio: Sampdoria, per il centrocampo colpo Pereyra

Si è concluso positivamente il corteggiamento della Sampdoria nei confronti del centrocampista argentino Roberto Pereryra, svincolato dall'Udinese. E' stato direttamente l'allenatore blucerchiato Andrea Pirlo a convincere il giocatore che la prossima settimana firmerà un triennale da 700mila euro a stagione.

Un innesto di grande qualità per la Sampdoria che avrà a disposizione l'esperienza di Pereyra, reduce da te campionati a Udine dove ha collezionato 92 presenze segnando 13 reti.

Pereyra è atteso a Genova all'inizio della prossima settimana per le visite mediche. Intanto oggi le ha effettuate il nuovo attaccante Sebastiano Esposito, prelevato dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A dei blucerchiati. Nell'ultima stagione Esposito ha giocato a Bari, raccogliendo 11 presenze e 4 gol. Con i blucerchiati ha firmato un contratto di 4 anni.



