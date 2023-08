Ambientalisti a ministro Pichetto, su Parco Portofino ci ascolti

Lettera delle associazioni ambientaliste liguri al ministro Pichetto Fratin che dovrà decidere a breve la proposta di Regione Liguria di un decreto istitutivo che, tra le altre cose, determinerebbe i confini definitivi della nuova area protetta - il mini Parco Nazionale di Portofino. La lettera appello, con la quale si chiede al ministro di ascoltare i soggetti competenti e i territori sostenendo la proposta di Anci, tra gli altri dai presidenti liguri di Legambiente, Italia Nostra, Wwf Italia.

"Dopo oltre quattro anni dall'istituzione del parco nazionale di Portofino il ministro si troverà sul tavolo una proposta di Regione Liguria di decreto istitutivo che, tra le altre cose, determinerebbe i confini definitivi della nuova area protetta la cui superficie sarebbe di circa mille ettari contro una media nazionale di territorio protetto per singolo parco di circa 68 mila ettari e a fronte del fatto che il più piccolo parco nazionale, quello delle Cinque Terre, ha un'estensione di 3.850 ettari. Un parco così sottodimensionato - prosegue la lettera - non giustificherebbe una struttura quale quella di un Parco Nazionale e sarebbe un vero spreco di risorse". Secondo gli ambientalisti "la proposta della Regione Liguria non tiene conto di una serie di fattori: pareri scientifici come quello di Ispra e il parere degli amministratori locali che attraverso Anci hanno fatto una proposta di mediazione proponendo un parco nazionale a 7 Comuni includente i 3 comuni dell'ex parco regionale. Il parere di Federparchi che ha sostenuto la proposta di Anci, le politiche europee di protezione dell'ambiente e l'auspicio dello stesso ministro di una soluzione condivisa che ponga fine anche al contenzioso giurisdizionale. Se si affermasse la volontà della Regione - prosegue la lettera - si rinuncerebbe alla realizzazione di un Ente di area vasta portatore di importanti finanziamenti. Facciamo appello alla politica e in particolare al ministro perché affermi la centralità di un'etica pubblica come riferimento per le proprie scelte, ascoltando i soggetti competenti e i territori".



