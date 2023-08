Trovato un cadavere nell'area ospedaliera di Sanremo

Il corpo di un cittadino romeno di 37 anni, domiciliato in una struttura assistenziale a Ventimiglia è stato trovato all'interno dell'area ospedaliera del Borea di Sanremo, fuori da un gabbiotto dismesso. Al polso aveva ancora il braccialetto del pronto soccorso dove era segnato l'ingresso al nosocomio in data 11 agosto. Sul posto sono presenti la polizia, la scientifica e il personale sanitario, in attesa del medico legale.

Da una ricostruzione effettuata dall'ospedale sembra che l'uomo fosse in Italia almeno dal 2021. Alcuni giorni fa si era recato al pronto soccorso per alcuni malesseri ma si era allontanato prima di esser chiamato per l'accertamento.



