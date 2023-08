Pirlo, con Ternana la Sampdoria deve comandare il gioco

Samp, Pirlo: "Dobbiamo comandare gioco" Tecnico verso debutto Ternana: "Subito vittoria" Andrea Pirlo indica la strada alla sua Sampdoria che debutta domani a Terni: "Sappiamo benissimo che la Serie B è difficile perché c'è un livello alto e siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo contro squadra in costruzione e dobbiamo essere pronti. Conosco Lucarelli, abbiamo giocato insieme in Nazionale: ha fatto molto bene negli ultimi anni, la Ternana sarà aggressiva e vorrà fare bene ma noi andiamo lì per vincere. Il concetto deve essere chiaro per noi: giocare in casa o trasferta non ci cambia nulla, dovremo sempre avere la stessa mentalità.

Tutto dipenderà da noi", spiega ancora il tecnico blucerchiato che in attacco dovrebbe schierare un tridente con Pedrola, La Gumina e Delle Monache. Tra i convocati non c'è Leris, il giocatore è vicinissimo al trasferimento allo Stoke City. Tra i pali debutto per Filip Stankovic, figlio dell'ex allenatore Dejan, arrivato in prestito dall'Inter. Mancherà anche Fabio Borini che ha avuto un problema muscolare. Poi Pirlo insiste su un concetto: "La costruzione dal basso è un valore aggiunto per avere il comando del gioco e tenere sempre lontana la squadra avversaria. Questo è il mio credo e insisteremo su questo, dominando fino al novantesimo minuto", conclude il mister



Riproduzione riservata © Copyright ANSA