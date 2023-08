Il Genoa chiude la campagna abbonamenti a quota 27.777

Si è chiusa ufficialmente la campagna abbonamenti dei record per il Genoa. Sono 27777 le tessere stagionali vendute per quello che è non solo il record assoluto del club rossoblù ma anche il nuovo ufficiale primato cittadino raggiunto 31 anni dopo quello precedente che apparteneva alla Sampdoria nell'anno successivo allo scudetto del 1991.

Lo ha annunciato lo stesso club sui propri canali social postando il numero degli abbonati ed evidenziando la cifra in particolare i 777, con chiaro riferimento alla proprietà, il gruppo finanziario americano 777 partners.

"Al raggiungimento della cifra record di 27777 abbonati - ha scritto il Genoa-, la Società chiude ufficialmente la "bellissimA" campagna abbonamenti 2023/24.

Tutto il Genoa CFC ringrazia i tifosi genoani per la grande dimostrazione di affetto manifestata".

E nel giorno della chiusura con il record visite mediche per Ruslan Malinovskyi, l'ultimo colpo della dirigenza rossoblù. Il centrocampista le ha svolte nel pomeriggio a Savona durante il tragitto verso Genova da Marsiglia. Arriva infatti in prestito con diritto di riscatto dall'Olympique. Malinovskyi domattina sosterrà la prima seduta agli ordini di Gilardino ma non sarà a disposizione per l'esordio della squadra domani sera contro la Fiorentina.



