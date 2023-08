Estate Spezia, conclusa IV edizione festival con 5.500 presenze

Si è conclusa con circa 5.500 presenze la quarta edizione della rassegna La Spezia Estate Festival, che dal 15 luglio al 17 agosto ha ospitato sul palco di piazza Europa 11 spettacoli tra prosa e musica. Tra i protagonisti, Luca Barbarossa, Drusilla Foer, Antonio Cornacchione, Rocco Papaleo, Andrea Pennacchi, Simone Cristicchi, Stefano Massini, Valerio Aprea, Roberto Mercadini, Massimo Cotto, Stefano Fresi. "Il festival del teatro estivo ha riscosso un notevole successo di pubblico - ha detto Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - e siamo soddisfatti di questo risultato. Il format del teatro all'aperto in piazza Europa continua a dimostrarsi vincente: abbiamo offerto un calendario di ospiti di alto livello che è riuscito a coinvolgere persone di tutte le fasce d'età. Gli artisti si sono esibiti in una vasta gamma di generi. La Spezia Estate Festival è un appuntamento atteso e frequentato del nostro calendario estivo, continueremo a renderlo sempre più ricco ed entusiasmante edizione dopo edizione".

"I risultati del festival parlano di una rassegna in forte crescita, che è a tutti gli effetti diventata un appuntamento fondamentale degli eventi estivi - sottolinea il direttore artistico Alessandro Maggi - Il pubblico della Spezia, cui va davvero il mio più sincero ringraziamento, ha mostrato un notevole gradimento per gli spettacoli che si sono tenuti in piazza Europa, un consenso che ci rende davvero contenti e ci dà un forte impulso per continuare a perseguire la qualità e l'eccellenza dell'offerta in cartellone, per una città ormai particolarmente sensibile al valore della cultura e del teatro in particolare".



