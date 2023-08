Corriere infedele rivende i pacchi invece di consegnarli

Gli agenti delle volanti della polizia hanno denunciato un corriere di un noto sito di acquisiti on line che invece di consegnare i pacchi li rivendeva sotto banco. L'uomo, sudamericano di 29 anni, è accusato di furto aggravato. E' stato il responsabile del sito a chiamare la centrale operativa visto che il dipendente non era rientrato nella sede e aveva disattivato la geolocalizzazione del furgone dopo l'ultima consegna effettuata. Il corriere aveva avvisato il suo superiore dicendo di avere avuto un problema e di essere finito in ospedale. Ma dopo mezzanotte, non avendo più sue notizie, il superiore ha lanciato l'allarme. Quando i poliziotti lo hanno trovato, in via Gramsci, l'uomo ha ammesso di essersi rivenduto alcuni oggetti. Il responsabile ha riscontrato che l'uomo aveva fatto solo 27 consegne e che mancavano 80 pacchi che il corriere avrebbe dovuto consegnare.



