A fuoco tetto di una scuola a Mignanego, vicepreside intossicato

Intervento dei vigili del fuoco a Mignanego per l'incendio del tetto di una scuola di via Visegni.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il plesso che ospita la scuola d'infanzia, la primaria e la secondaria. Il personale del 118 ha soccorso il vicepreside che è rimasto leggermente intossicato nel tentativo di spegnere le fiamme. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo. Indagano i carabinieri.



