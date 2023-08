Spezia: ecco Pio Esposito, 'sarà nuova punta nazionale'

Lo Spezia presenta l'attaccante Pio Esposito e il difensore austriaco Lukas Muhl, ultimi due acquisti dei direttori sportivi Macìa e Melissano. "Il primo è il futuro attaccante della nazionale italiana - assicura il dirigente spagnolo -, che avremmo portato qui anche in caso di permanenza in serie A. Il secondo un calciatore maturo, con alle spalle duecento presenze tra Germania e Austria. Ci sono giocatori che giocano a calcio e giocatori che capiscono il calcio: lui appartiene alla seconda categoria".

Pio Esposito, fratello di Salvatore che già gioca nello Spezia dallo scorso gennaio, è stato tra i protagonisti della vittoria dell'Italia under 19 agli scorsi campionati europei. A lui va la maglia numero 9 nonostante sia all'esordio tra i professionisti, in arrivo dalla Primavera dell'Inter.

"Non sento la pressione in realtà perché cerco di lavorare su obiettivi a breve termine, stare alla pari con il calcio dei grandi - dice il 18enne ex nerazzurro -. Mi sento molto pronto per affrontare questa esperienza. La 9 era libera, nessuno la voleva e io mi sono fatto avanti".

Muhl era invece il capitano dell'Austria Vienna, con cui non ha rinnovato il contratto arrivando da svincolato. "È sempre stato un grande desiderio per me giocare in Italia, perché qui si diventa difensori davvero - dice il 26enne -. Penso lo Spezia sia un buon passo per la mia carriera. Volevo uscire dalla mia comfort zone, vivere a contatto con un'altra cultura con la mia famiglia".

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il difensore georgiano Iva Gelashvili in arrivo dalla Dinamo Batumi in prestito. Verso la cessione Emil Holm, con l'Atalanta che ha il sì del calciatore ma deve ancora chiudere l'accordo con lo Spezia. Si tratta sulla base di una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto.





