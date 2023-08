Pesca e vende illegalmente a ristorante mega spigola, multato

Un pescatore dilettante e un ristoratore del centro storico sono stati multati dalla guardia costiera di Genova perché una mega spigola venduta senza le autorizzazioni. La scoperta nell'ambito di una serie di controlli fatti dalla capitaneria. Altri tre esercizi commerciali, due pescherie e un ristorante, sono stati multati sempre per la vendita non autorizzata di pesce.

I militari hanno poi eseguito alcune ispezioni per verificare il corretto transito dei rifiuti destinati al traffico internazionale e il rispetto delle norme in materia di viabilità portuale da parte di tir e auto agli imbarchi. L'attività ha consentito di individuare quattro autotrasportatori privi di patente di guida o con licenza revocata. Scattate anche numerose sanzioni per veicoli in sovraccarico ed è stato fermato un veicolo sottoposto a fermo amministrativo che circolava all'interno dell'area portuale. Nel corso dei controlli inoltre, sono state sequestrate a un uomo, poi denunciato all'autorità giudiziaria, due armi improprie che aveva provato a nascondere all'interno di un'auto in partenza per l'Africa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA