Morto ingegnere Pisani,era teste processo per il crollo ponte

E' morto a 90 anni l'ingegnere Francesco Pisani, collaboratore di Riccardo Morandi all'epoca della costruzione del viadotto Polcevera e progettista del rinforzo della pila 11 negli anni '90. Pisani avrebbe dovuto testimoniare nel processo per il crollo dell'infrastruttura (14 agosto 2018, 43 vittime). Per sentirlo, vista l'età e le precarie condizioni di salute, il collegio giudicante aveva anche predisposto un trasferimento del processo a Roma.

Pisani non è mai stato sentito dal sostituto procuratore Massimo Terrile, che insieme al collega Walter Cotugno ha coordinato le indagini della guardia di finanza, perché già alla fine del 2018 quando venne convocato non era nelle condizioni di affrontare il viaggio. E così erano stati i finanzieri a verbalizzare la sua testimonianza nella Capitale.

Pisani aveva raccontato di essere stato contattato nel 2011 da Aspi, vista la sua precedente esperienza, "per fare un progetto relativo ad interventi di rinforzo strutturale degli stralli delle pile 9 e 10. Doveva essere un intervento analogo a quello eseguito negli anni '90 sugli stralli della pila 11". A chiamarlo erano stati proprio Michele Donferri Mitelli e Mauro Malgarini (entrambi imputati). Per quel lavoro, "una pre-progettazione in realtà, ho ricevuto regolare parcella, ma non so perché non sono stati mai eseguiti i lavori di rinforzo strutturale. Dopo tanti anni anche gli stralli delle pile 9 e 10 avevano bisogno di essere rinforzati, sarebbe stato consigliabile farlo quanto prima". Dopo il progetto del 2011 non è stato più interpellato da Autostrade, nemmeno in occasione della realizzazione del progetto retrofitting (i lavori di rinforzo delle pile) avviato nel 2015. Anzi, nel 2017 Donferri in una mail aveva scritto che Pisani "non era più in vita".

Adesso il tribunale dovrebbe acquisire la testimonianza resa ai finanzieri. Il processo riprenderà l'11 settembre.



