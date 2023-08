Genoa: quattro assenti sicuri per la gara del ritorno in A

Sabelli e Strootman squalificati, Matturro e Messias indisponibili. Sono quattro i sicuri assenti in vista dell'esordio sabato sera al Ferraris del nuovo Genoa di Alberto Gilardino contro la Fiorentina.

Due invece i giocatori in dubbio: Bani e Biraschi che sono da poco rientrati in gruppo e che sosterranno alcuni test in questi ultimi due giorni di allenamenti (la squadra si allenerà anche sabato mattina).

Contro i viola di Italiano Gilardino non cambierà molto rispetto a quanto visto in Coppa Italia con la coppia Gudmundsson-Retegui in avanti mentre in porta tornerà il titolare Martinez.

Intanto si va verso il tutto esaurito a Marassi per la prima del ritorno in A: superata quota 27.500 abbonati, record assoluto del club e primato cittadino, sono andati esauriti i 2.034 biglietti per il settore ospiti. Rimangono disponibili solo alcune centinaia di tagliandi sparsi in vari settori, esclusa la Gradinata Nord



Riproduzione riservata © Copyright ANSA