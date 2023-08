Danneggia scultura di De Feo a Ventimiglia, denunciato

La polizia ha denunciato un uomo di 44 anni, residente a Ventimiglia, che il 13 agosto ha vandalizzato la scultura Il cavaliere disarcionato, opera del maestro Giuseppe De Feo, in via Hanbury. L'uomo è accusato di danneggiamento aggravato oltre che di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, dopo il danneggiamento, lo hanno intercettato per strada ubriaco. Quando lo hanno fermato lui ha minacciato i poliziotti e ha cercato di aggredirli. Nei suoi confronti è stata emessa anche una sanzione amministrativa per ubriachezza ed è stata attivata la procedura per il risarcimento del danno al Comune, che aveva ricevuto in dono l'opera scultorea dal maestro Giuseppe De Feo nel 2000.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA