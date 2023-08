Colpo Genoa, dall'OM in arrivo l'ex Atalanta Malinovskyi

Genoa senza freni sul mercato. Il club rossoblù si è accordato per l'arrivo del centrocampista ucraino ex Atalanta, ora all'Olympique Marsiglia, Ruslan Malinovskyi.

I due club si sono accordati per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro. I dirigenti del Grifone stanno ora perfezionando gli ultimi dettagli con il giocatore atteso a Genova per le visite mediche nella giornata di sabato.

Malinovskyi, tre stagioni e mezza a Bergamo prima di passare a gennaio scorso in Francia all'OM, da cui il Genoa ha prelevato anche Kevin Strootman, andrebbe così ad aggiungersi agli altri colpi estivi: Martin, Thorsby, Retegui, Messias e De Winter.





