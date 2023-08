A Tigullio in Teatro tre serate con protagonisti "Gli alberi"

La prestigiosa cornice di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure ospiterà da lunedì 21 agosto la 23° edizione di "Tigullio a Teatro" dal tema "gli alberi".

"Quante cose hanno osservato, ascoltato, compreso, ricordato gli alberi. Testimoni di una storia che a noi viene raccontata ma che loro hanno vissuto direttamente. Così ci siamo chiesti come sarebbero i loro racconti se potessero parlare? Lo scopriremo con tre spettacoli che, partendo da una visione immedesimativa nella natura, ci accompagnano lungo un viaggio alla fine del quale avremo occhi nuovi per guardare (e pensare) gli esseri viventi e le cose" ha spiegato il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni.

Ad aprire la rassegna lunedì 21 agosto "La via degli alberi" spettacolo originale scritto, diretto e interpretato da Pino Petruzzelli. "Gli alberi -ha affermato Petruzzelli, direttore artistico di Tigullio a Teatro - ci ricordano l'importanza di una parola usata nei comizi, ma spesso dimenticata nelle azioni: collaborare. Un verbo che nella natura senti vivo e concreto.

Mentre noi uomini siamo persi tra piccole e grandi guerre le piante, gli alberi sanno collaborare. Ascoltiamo la loro sapienza e impariamo da loro che in questo pianeta vivono da molto più tempo di noi".

Martedì 22 invece andrà in scena "Alberi in cammino" spettacolo di e con Gabriele Parrillo, che cuce insieme una serie di testi di grandi autori "in un funambolico intreccio di parole, note, maschere, movimenti coreografici a cura del grande maestro giapponese Hal Yamanouchy (attore, coreografo, mimo) che danzerà sulle musiche della violoncellista italo-brasiliana Daniela Savoldi".

A chiudere la rassegna mercoledì 23 agosto "La grande foresta" un classico che può vantare oltre 150 repliche nel mondo che nel 2013 ha vinto il Premio Eolo Awards.

Lo spettacolo interpretato da Luigi d'Elia e diretto da Francesco Niccolini (i due artisti insieme hanno anche scritto il testo) racconta il profondo legame di un nipote e un nonno.

Tutti i tre spettacoli sono ad ingresso libero.



