Tar rigetta ricorso contro il taglio dei Pini in corso Podestà

Il Tar Liguria ha rigettato il ricorso di alcuni residenti contro il taglio di alcuni pini domestici in corso Podestà. Nelle scorse settimane i giudici amministrativi avevano accolto la sospensiva dei lavori. La vicenda è quella degli alberi sulla promenade panoramica di Carignano. Il ricorso contro l'intervento di rimozione delle piante, programmato da Spim per conto del Comune di Genova nell'ambito di un progetto di riqualificazione degli immobili sottostanti, colpiti da infiltrazioni dovute anche alla presenza delle radici, era stato presentato da tre residenti, Guido Colella, Gianluigi Sommariva e Gian Giorgio Parodi, rappresentati dagli avvocati Armando Gamalero e Lorenzo Barabino. A difesa degli alberi si erano schierate associazioni come Legambiente e Italia Nostra, alcuni partiti d'opposizione e 350 cittadini che avevano firmato un'apposita petizione.

I giudici del Tar, nel rigettare il ricorso, hanno avanzato motivazioni di metodo e di merito. "A fronte di un intervento di riqualificazione di un corso alberato che ha conseguito finanche il parere favorevole del municipio Centro Est, è dubbia la legittimazione e l'interesse al ricorso dei singoli privati cittadini". L'altra questione è legata alla pericolosità delle piante. "Esemplari inquadrati, nella relazione Visual Tree Assessment, con una propensione al cedimento che varia da moderata a estrema". Ai giudici sta bene anche che il progetto preveda la sostituzione dei pini attualmente in corso Podestà con "con Pini d'Aleppo di pronto effetto sufficientemente sviluppati, e pertanto con il mantenimento della funzione ornamentale delle alberature". In realtà già nelle settimane passate il Comune di Genova aveva convenuto sull'opportunità di fermare momentaneamente il taglio dei pini per valutare soluzioni tecniche alternative. A settembre l'amministrazione comunale incontrerà coloro che si sono opposti al taglio. "La disponibilità al dialogo è piena", dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA