Siccità, a Imperia torna la processione per la pioggia

Contro la siccità si torna a pregare per la pioggia a Imperia e così come l'anno scorso, il parroco di san Giovanni Alessandro Ferrua ha organizzato un'altra processione, in programma martedì 22 agosto, con partenza alle 7.30 dalla basilica. "Ripetiamo la processione penitenziale del 2022 - spiega il sacerdote -. Noi preghiamo: poi se rientra nel disegno del Signore, pioverà. Comunque lo chiediamo". E' stata così rispolverata un'antica tradizione propiziatoria. "Vengono organizzate le processioni per riprendere le rogazioni - prosegue - e per richiamare, tra preghiere e atti di penitenza quella pioggia che manca ormai da mesi". Alle 8.30, i fedeli si raduneranno in chiesa per la recita del rosario e per la preghiera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA