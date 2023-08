Un grosso pino marittimo si è abbattuto sulla strada, in via Torquato Tasso, a Sanremo, invadendo tutta la carreggiata. Non sono stati segnalati feriti o danni alle auto in transito, ma l'albero si è appoggiato in piccola parte su un condominio e ha tranciato alcuni cavi dell'alta tensione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e il traffico veicolare è interrotto.



