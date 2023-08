Maxi controlli in stazioni liguri, tre arresti e cinque denunce

Maxi controlli nelle stazioni della Liguria durante il ponte di Ferragosto. Gli agenti del compartimento della polizia ferroviaria hanno identificato 2.500 persone, di cui 444 con precedenti. Tre sono state arrestate e cinque denunciate. In tutto sono state impiegate 165 pattuglie che hanno presidiato i maggiori scali ferroviari, in particolare quelli delle località balneari. Le persone arrestate, di età compresa tra i 23 e i 42 anni, sono stati fermati perché su di loro pendevano ordini di carcerazione. I denunciati avevano violato gli obblighi o perché senza biglietto.

Alle Cinque Terre la Polfer della Spezia ha applicato cinque ordini di allontanamento in conformità alla normativa sul Daspo urbano nei confronti di cittadine di nazionalità rumena che non avevano titolo per intrattenersi sui convogli e all'interno delle aree ferroviarie. Intensificati i controlli anche a Ventimiglia dove nella stazione di confine la polizia presidia i treni provenienti dall'Italia e dal territorio francese.



