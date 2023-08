Macchina urta moto in A12 tra Recco e Rapallo, due feriti

Due feriti, di cui uno grave, e fino a nove chilometri di coda in A12 per un incidente tra una moto e una macchina. E' successo poco prima della 12 nel tratto tra Recco e Rapallo, in direzione Livorno. Ad avere la peggio è stato il centauro che ha riportato gravi ferite. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino. Ferita, ma in modo lieve, anche la donna che era con lui. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, la polizia stradale e i tecnici di Autostrade. Secondo una prima ricostruzione la macchina avrebbe urtato la due ruote in fase di sorpasso facendole perdere il controllo.

Per i rilievi è stato chiuso il tratto causando nove chilometri di code a patire da Nervi. Nove chilometri di coda, in mattinata, anche a Ponente, tra Pietra Ligure e Spotorno, per un incidente ma con un ferito lieve.



