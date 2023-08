Investe pedone e scappa, caccia a pirata della strada

E' caccia al pirata della strada che stamattina ha investito un pedone che stava attraversando in lungobisagno Istria, nel quartiere Staglieno a Genova. L'uomo, 35 anni, è stato colpito da una macchina che si è poi allontanata. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l'automedica. Il ferito è stato trasferito all'ospedale San Martino in codice giallo, quello di media intensità. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'automobilista.



