Frate cade in chiesa, soccorso dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi sul promontorio di Portofino, presso la chiesa di San Nicolò, per soccorrere il frate della chiesa. Il religioso era caduto all'interno del luogo sacro e aveva urtato la testa, senza tuttavia perdere coscienza. I Vigili del fuoco, con la collaborazione del Soccorso Alpino, hanno stabilizzato l'uomo su una speciale barella da trasporto in montagna e lo hanno condotto in spalla a Punta Chiappa, dove lo attendeva il gommone ambulanza del 118 di Camogli per il trasporto in ospedale.





