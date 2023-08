Eroi a 4 zampe, a pool cinofilo Vvf premio 'Fedeltà del cane'

Il pool di cani da salvataggio Cobadog, Drago, Margo e Zeus, pastori belga malinois di anni 4, 6, 4 e un border collie di 4 anni e mezzo, in forza al nucleo cinofilo Regionale Toscana dei Vigili del Fuoco e Era, un lupo cecoslovacco di 3 anni e mezzo, hanno vinto a pari merito il premio internazionale Fedeltà del cane di San Rocco di Camogli.

I quattro cani 'Vigili del fuoco' sono stati aggregati alle squadre Usar della Toscana nella missione di soccorso internazionale inviata dopo il devastante sisma in Turchia contribuendo significativamente al salvataggio di alcuni superstiti seppelliti dalle macerie.

Assieme al pool cinofilo dei Vigili del Fuoco, primo premio anche per Era, lupa cecoslovacca di 3 anni che ha costretto la sua padrona a seguirla per aiutare un uomo svenuto lungo un sentiero di montagna.

