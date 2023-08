Comune fa togliere espositori a negozio, non sono decorosi

Magneti, pareo, cartoline e braccialetti non rispettano il decoro. Per questo il Comune di Bordighera ha disposto la sospensione della concessione di suolo pubblico, fino al prossimo 30 settembre, nei confronti di un negoziante pachistano della centrale via Vittorio Emanuele. Il comandante della polizia locale, ha firmato un'ordinanza che impone lo smantellamento degli espositori. "L'occupazione - le motivazioni del provvedimento - reca un ingombro per il transito dei pedoni, oltre a un'esposizione non conforme al contenuto del regolamento per il decoro delle aree esterne".

Il commerciante, che domani si recherà in Comune per chiedere spiegazioni, non capisce per quale motivo sia stata adottata questa decisione, dichiarando di avere l'autorizzazione per occupare fino a quaranta centimetri di marciapiede e di rispettare le prescrizioni.



