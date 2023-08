Campane della chiesa suonano l'inno del Genoa del rapper Bresh

È diventato virale sui social nel giro di poche ore, soprattutto tra i tifosi del Genoa, un video che mostra il campanile di una chiesa di campagna intonare le note di Guasto D'Amore, dalla strofa iniziale alla fine. La canzone del rapper Bresh, genovese e genoanissimo, è dedicata al Grifone ed è divenuta da circa un anno una sorta di secondo inno della squadra. La performance dell'anonimo campanaro è avvenuta nella giornata del santo patrono, San Rocco, a Villanoce, frazione di Rezzoaglio, in val D'Aveto. Il video, dal profondo entroterra del levante genovese, è stato diffuso ovunque, tra Whatsapp, Instagram, Facebook e Tiktok. Non è la prima volta che il campanile di una chiesa, in Liguria, viene utilizzato per omaggiare il Genoa. L'ultima occasione a maggio scorso quando il parroco di Pietra Ligure, don Giancarlo Cuneo, subito dopo il triplice fischio di Genoa-Ascoli aveva deciso di intonare l'inno rossoblù per celebrare la promozione in Serie A.



