Lo Spezia ha battuto il Venezia 6-5 dopo i calci di rigore e si è qualificato per i sedicesimi di Coppa Italia. La partita dopo i tempi regolamentari e i supplementari era finita 2-2, con reti di Antonucci e Moro su rigore per lo Spezia e di Pohjanpalo e Gytkjaer su rigore per i veneti. Poi dal dischetto l'errore decisivo è stato di Zampano.





